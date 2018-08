Hérault, France

Les pompiers de l'Hérault sont parés pour affronter les incendies de l'été. Ils ont présenté leur dispositif estival ce lundi 9 juillet dans le massif de la Gardiole. Au programme, une démonstration d'extinction de feu de forêt au sol avec l'appui des forces aériennes. Le SDIS 34 bénéficie de plus d'une centaine de véhicules au sol, ainsi que de trois Ccanadair, deux hélicoptères dont un bombardier d'eau.

Une saison des feux décalée ?

Le colonel Éric Florès se dit confiant pour la saison même s'il appelle chacun à la prudence : "Les nappes phréatiques se sont reconditionnées, l'herbe reste verte, donc pour la période actuelle on est assez sereins. Néanmoins, avec les chaleurs que l'on a depuis trois semaines, la végétation se dessèche très vite. D'autant plus qu'avec l'apport d'eau qu''il y a eu, il y a une zone herbacée basse qui s'est beaucoup développée, surtout en bord de route. Sans parler de la sécheresse de l'an dernier et même d'il y a deux ans : de nombreux arbres sont morts et on pense que ça va nous poser problème en cas de départs de feu."

Avec une expertise de plusieurs dizaines d'années, les pompiers de l'Hérault peuvent prépositionner des unités sur les lieux et les journées à risque : notamment près du massif mais aussi dans le Piémont ou sur certaines zones littorales.

1 incendie sur 2 d'origine malveillante dans l'Hérault

L'Hérault est la cible d'incendiaire pour près d'un incendie sur deux pendant l'été. Mais le reste des départs de feux sont principalement due à des erreurs humaines comme le rappelle le lieutenant Patrick Resplendy : "Il peut s'agir de travaux, du gyrobroyage aux heures les plus chaudes de la journée par exemple, d'un barbecue mal éteint, mais de plus en plus souvent d'un mégot jeté par la fenêtre de la voiture."

On appelle chaque personne à la responsabilité pour préserver la végétation et la sécurité. Dans les incendies, on perd aussi des hommes.

L'an dernier, 694 hectares de végétations ont brûlé dans le département. L'ensemble du dispositif de protection coûte 4,4 millions d'euros, dont la moitié est pris en charge par le conseil départemental, l'autre par les communes à hauteur de leur nombre d'habitants.

VIDÉO | Exercice d'extinction d'un incendie sur le massif de la Gardiole

Les chiffres du SDIS34

3800 sapeurs pompiers volontaires

764 sapeurs pompiers professionnels

222 personnels administratifs

11 compagnies territoriales

71 centres de secours et 1 centre départemental d'appels d'urgence

Entre 400 et 600 sapeurs-pompiers mobilisés chaque jour dans les centres de secours

Un départ en intervention toutes les 7 minutes

Spécifiquement contre les feux de forêt

130 véhicules de lutte contre les feux de forêt

Entre 120 et 250 sapeurs-pompiers mobilisés chaque jour

Un hélicoptère de reconnaissance équipé d'un kit bombardier d'eau

3 avions bombardiers d'eau de lutte contre les feux de forêt

Plus de 4000 sorties de secours dans le domaine des incendies de végétation et de lutte contre les feux de forêts

Le SDIS vient de s'équiper d'un nouveau réseau radio GPS pour mieux localiser les incendies et coordonner les équipes, un investissement de 500 000€.