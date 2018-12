VIDÉO - Les premières images de l'ourse Sorita depuis son lâcher

Les premières images de l'ourse Sorita depuis son lâcher en octobre ont été captées par le Réseau ours brun.

FIEP/PNP/Réseau ours brun

On distingue le collier émetteur de l'ourse Sorita, sur les images du Réseau ours brun

Pyrénées-Atlantiques, France

Ce sont les premières images de l'ourse Sorita depuis son lâcher le 5 octobre 2018. Elles ont été captées par le Réseau ours brun (FIEP et PNP) une vingtaine de jours après sa mise en liberté.

Des images captées en Béarn, même si la localisation précise n'est pas donnée. Gérard Caussimont, naturaliste au Fonds d'intervention éco-pastoral (FIEP), concède une certaine émotion lorsqu'il a relevé les images. "Quand elle s'est mise debout, j'ai tout de suite compris que c'était une des deux ourses relâchées. Ce sont les seuls animaux avec ces colliers émetteurs dans la région."

Plus jeunes qu'attendu

L'ONCFS précise dans un communiqué que les ourses slovènes sont en parfaite santé. Aucun parasite ou maladie n'a été détecté selon les premières analyses. Claverina et Sorita ont parcouru "pas moins de 530 kilomètres chacune, depuis début octobre." Mais leurs explorations devraient bientôt se terminer précise l'office, "elles devraient entrer en tanière et _se mettre en sommeil d'ici la fin de l'année_."

Par ailleurs l'organisme précise que les ourses seraient en fait plus jeunes qu'attendu. Si les observations morphologiques laissaient penser qu'elles avaient sept ou huit ans, en réalité elles en auraient plutôt cinq. "Une bonne nouvelle pour l'espèce, explique l'ONCFS. Des individus plus jeunes ont plus de chance de s'adapter rapidement à leur nouvel environnement." L'ours a une espérance de vie de 25 ans.

Des traces de Néré au même endroit

Pour Gérard Caussimont, ces images sont aussi l'aboutissement d'un long combat. "Ca a été un moment d'émotion. C'est une façon tout à fait réelle et palpable de voir qu'elles sont là, _les premières femelles depuis 2004_. Voir des images sur le terrain, c'est autre chose que les images du lâcher."

Cet automne, des traces de l'ours Néré ont déjà été relevées dans la région. Ce qui confirme que Néré et Sorita ont dû sentir leurs présences respectives, pour Gérard Caussimont. "La semaine dernière on a vu des images de cet ours à un lieu proche, en Haut-Béarn, où Sorita est justement passée. Au moment du rut au printemps prochain, ils sauront se retrouver."

