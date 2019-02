VIDEO- Les vacanciers remplissent la station de ski de Porté-Puymorens

Alors que les vacances de février ont démarré dans plusieurs zones en France, la station de ski de Porté-Puymorens dans les Pyrénées catalanes fait le plein. Après un début de saison difficile, cette fois la neige et les skieurs sont là.

Porté-Puymorens, France

Trois mille skieurs recensés hier à Porté-Puymorens. C'est un très bon chiffre pour la petite station familiale des Pyrénées-Orientales. Ce week-end est à l'image de ce début de vacances de février. La station fait le plein de skieurs venus des zones déjà en congés, comme Bordeaux, la Bretagne ou encore la région de Marseille.

Les vacanciers sont servis, avec la présence du soleil depuis quasiment une semaine et des conditions de ski idéales. Les chutes de neiges de début février assurent aujourd'hui la présence d'un mètre de neige en bas des pistes et presque deux mètres sur le haut de la station.

Rattrapage après un début de saison difficile

Au niveau fréquentation, on compense une période de noël qui a été difficile en raison de l'absence de neige naturelle. Il y a beaucoup de monde et cela devrait augmenter fortement avec l'arrivée en vacances des zones de Toulouse et Montpellier, explique Eric Charre, le directeur de la station.

Le parking de la station est plein © Radio France - Sébastien Berriot