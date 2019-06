VIDÉO - Liste rouge de la flore : 13% des espèces sont menacées dans les Hauts-de-France

Bailleul, France

C'est un constat objectif, scientifique, et inquiétant : le conservatoire botanique national de Bailleul, dans les Flandres, vient de publier la liste rouge de la flore menacée dans les Hauts-de-France. Une liste qui résulte d'un inventaire fait en permanence par les botanistes, partout dans la région. Une liste en forme d'alerte rouge : 13% des espèces de plantes et de fleurs naturellement présentes dans notre région sont menacées, soit quatre points de plus que la moyenne nationale. 8,8% ont totalement disparu en un siècle.

Une rapidité d'extinction inquiétante

Dans les Hauts-de-France, on recense 1500 espèces de plantes indigènes, cela veut dire qu'elles sont présentes naturellement sur le territoire, sans avoir été introduites artificiellement par l'Homme. En un siècle, 132 ont totalement disparu, et aujourd'hui 200 sont menacées. Thibault Pauwels, responsable de la cellule éducation, formation et écocitoyenneté au conservatoire botanique national de Bailleul, explique : "il y a, de tous temps, naturellement, toujours eu des espèces qui disparaissent. Mais aujourd'hui, les extinctions d'espèces sont beaucoup plus rapides. C'est cette rapidité qui est une alerte".

Thibault Pauwels, responsable de la cellule éducation, formation et écocitoyenneté au conservatoire botanique national de Bailleul Copier

C'est donc la main de l'Homme qui est en grande partie responsable de ces disparitions d'espèces, par l'agriculture intensive, l'aménagement du territoire, l'urbanisme. Et lui qui pourrait en être victime au bout de la chaîne : "si un maillon de la chaîne casse, comment cela va réagir ? Quand on fait du vélo et que la chaîne casse, ça ne se passe pas très bien en général".