VIDÉO - Manteaux et bonnets au placard... le beau temps est de retour en Savoie !

Un beau ciel bleu, jusqu'à 22°C au soleil... le beau temps s'installe depuis quelques jours sur la Savoie. Et qui dit beau temps, dit pique-nique, parties de pétanque, détente en plein air. Mais attention, il faut en profiter, cet épisode printanier devrait s'achever dès ce week-end.

Le printemps c'est dans une semaine et pourtant dans le ciel, on s'y croirait déjà ! Mercredi après-midi, le mercure pouvait grimper jusqu'à 22°C en Savoie. Partout sur la région, le soleil est au rendez-vous. Amalia, Nisrine et leurs amis sont venus s'installer sur la pelouse au bord du lac du Bourget pour déguster un fast-food tout en prenant un bain de soleil. Et en accord avec leurs collègues, elles poussent la chansonnette.

"Le printemps, les oiseaux qui chantent, les gens qui viennent se balader... on est bien !" - Damien, gérant d'un restaurant sur l'esplanade du lac du Bourget

Lui se défendra de l'appellation "fast-food" mais encourage aussi ses clients à venir comme ils sont : Damien tient un petit restaurant sur l'esplanade du lac du Bourget. Au menu : salades, viandes grillées, glaces artisanales... Et à la terrasse : c'est l'affluence des beaux jours ! "Ça suit son cours, les habitués, les familles sont de retour, sourit le trentenaire. Ça marche plutôt bien, on ne va pas se plaindre." Même constat sur les terrasses alentour. Chez les loueurs de bateaux : ce n'est pas encore tout à fait ça, mais il y a un temps pour tout !

Guy a ressorti ses cannes à pêche et sa musette... elle est pas belle sa retraite ? © Radio France - Julien Morin

"On voulait même se baigner dans le lac, mais je pense qu'il est encore un peu frais !" - Laurent, venu pique-niquer avec ses deux enfants

Les groupes de jeunes qui jouent de la guitare, les déjeuners en terrasse, les pique-niques sur l'herbe et les parties de pêche... il ne manque plus qu'un groupe de boulistes pour rassembler toutes les pièces du puzzle "cliché sur le beau temps". Ça tombe plutôt bien : sur les graviers, Lambert et ses trois copains ont sorti les huit boules et le bouchon. À 19 ans, entre deux cours, ils viennent taquiner du cochonnet, "en toute détente, on est en pause là " !

ÉCOUTEZ | Le reportage de Julien Morin au bord du lac du Bourget, en plein soleil !

Qu'ils en profitent : les nuages pourraient vite chasser le soleil dès ce week-end, mais Amalia et Nisrine n'y seront pour rien, juré !