La ZAD, la "zone d'aménagement différée", appelée aussi "zone à défendre" s'étend sur plus de 1600 hectares, à 25 km au nord-ouest de Nantes. Actuellement environ 150 personnes y vivent en permanence et 200 la fréquentent régulièrement. Gros plan sur ce haut lieu de la contestation.

Notre-Dame-des-Landes, France

Pour les "zadistes", c'est un "bocage" où ils construisent "pas à pas depuis des années des formes de vie, d'habitat et d'activités fondées sur le partage, la rencontre". Il y a au total, une soixantaine de lieux de vie différents. Des cabanes, des fermes. Un marché se tient tous les vendredis. Il y a aussi un studio de rap, une radio pirate.

Une vingtaine de naissances ont eu lieu ici. Des médecins et des sages-femmes intervenaient pour les premiers soins. Un espace médical a même été créé et un lieu où les habitants pouvaient récupérer des vêtements.

Ils ont même créé une sorte de tribunal dans lequel siège des habitants de la ZAD. Ils sont chargés de régler les litiges entre "zadistes".

Pour permettre au grand public de se rendre compte de ce qu'est la ZAD, ses habitants ont réalisé une petite vidéo diffusée sur les réseaux sociaux depuis le 9 janvier. Ce film "Je n'étais jamais venue sur la ZAD" nous "invite à un voyage intime à travers le territoire libéré de la ZAD" expliquent les auteurs.

Pour les autorités, la ZAD ressemble plutôt à un "camp retranché" qui compte dans ses rangs des "militants extrémistes" prêts à en découdre violemment avec les forces de l'ordre. La police et la gendarmerie ont dressé trois profils de "zadistes" : les "institutionnels" comme les riverains et les exploitants, les "militants" et les "extrémistes".

Ils ont suivi chaque année, à plusieurs reprises des stages de désobéissance civile pour s'initier à des méthodes de résistance non violentes.

Pour les opposants, il n'est pas question de laisser tomber le symbole. L'enjeu c'est de garder la maîtrise du foncier.

D'ailleurs dans leur rapport remis au président de la République, les trois experts chargés de sortir de l'impasse ce dossier controversé ont suggéré de lancer un "programme novateur" sur l'ancienne "zone à défendre" une fois que l'ordre public y sera rétabli.