VIDÉO - Ouragan Irma : le gouvernement lance le chantier de la reconstruction

Édouard Philippe a réuni lundi le premier comité interministériel pour la reconstruction des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, frappées par l'ouragan Irma. Il a annoncé notamment la mise en place dès mardi d'un "centre de soins sous tente de grande capacité" à Marigot.

Confronté aux critiques sur sa gestion de la crise provoquée par le passage de l'ouragan Irma sur Saint-Martin et Saint-Barthélémy, le gouvernement a effectué une série d'annonces destinées à lancer la reconstruction, ce lundi. Édouard Philippe, à l'issue d'un comité interministériel, a dévoilé de nouvelles mesures d'urgence et évoqué la préparation du "long terme", en affirmant que l'État avait "rétabli l'ordre public".

Un centre de soins sous tente de grande capacité

Encadré de huit ministres, dont le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb ou la ministre des Armées Florence Parly, le Premier ministre a indiqué que serait mis en place mardi "dans le stade de Marigot", à Saint-Martin, "un centre de soins sous tente de grande capacité (...) qui nous permettra d'accueillir, avec le renfort de médecins libéraux, un très grand nombre d'habitants". A terme, avec l'arrivée prochaine du "bâtiment de projection et de commandement Tonnerre", Saint-Martin disposera d'une "capacité hospitalière supérieure" à celle dont l'île disposait "avant l'ouragan", a-t-il assuré.

La rentrée scolaire espérée pour la Toussaint

Édouard Philippe a également évoqué la rentrée scolaire alors que, sur les 21 écoles que compte Saint-Martin, seulement "trois restent entières". Le collège de l'île et un centre scolaire "devront aussi être reconstruits". "L'objectif est d'assurer la reprise des cours dans des conditions normales à la rentrée des vacances de la Toussaint", a-t-il plaidé en annonçant que "des tentes gonflables et climatisées de très grande capacité vont être très vite déployées".

L'eau, l'électricité et les télécommunications en cours de rétablissement

Alors qu'EDF, Veolia et Orange avaient été conviés à ce comité interministériel, Édouard Philippe a fait le point sur l'état des réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunications.

Selon le Premier ministre, 3.500 clients d'EDF sur 24.000 ont pu être réalimentés mais les îles doivent "faire face à une très grande incertitude sur l'état du réseau". "Une cinquantaine de groupes électrogènes de grande capacité sont en route", a-t-il indiqué. "S'agissant des télécommunications, les câbles sous-marins n'ont pas souffert. En revanche, le réseau mobile et le réseau fixe sont terriblement dégradés", a poursuivi le Premier ministre. "La priorité d'action est de rétablir le réseau mobile en installant des sites (antennes, ndlr) provisoires accompagnés de générateurs", a-t-il souligné, en prédisant qu'il faudrait "des moyens importants" concernant le réseau fixe.

Quant à l'eau, il faudra, dans les prochaines semaines, s'en remettre aux distributions de bouteilles ou par citernes. "La première estimation sur un retour à la normale s'agissant de la distribution d'eau laisse à penser qu'il faudra au moins trois mois pour reconstruire et remettre en ordre les systèmes de façon satisfaisante", a relevé le Premier ministre.

Priorité aux plus fragiles pour les évacuations

Il a par ailleurs indiqué que, concernant les évacuations, "la collectivité (de Guadeloupe) centralisera les demandes et constituera des listes de départ en donnant la priorité aux personnes les plus fragiles et dont les logements sont inhabitables, notamment les personnes âgées, les familles avec des jeunes enfants". Il a précisé que "les liaisons aériennes et maritimes" devraient être "pleinement rétablies", "progressivement, cette semaine" et "offriront une capacité de transport de l'ordre de 2.000 à 2.500 personnes par jour".

Le Premier ministre a enfin annoncé la nomination d'un délégué interministériel "dès le prochain conseil des ministres" afin de coordonner la reconstruction. Le comité interministériel se réunira de nouveau "en début de semaine" prochaine, a-t-il indiqué afin de souligner les efforts de l'Etat, en guise de réponse à "tous ceux qui s'improvisent experts en gestion de crise ou en logistique exceptionnelle, pour faire naître des polémiques qui me semblent aussi inutiles que contreproductives".

Emmanuel Macron fait le déplacement à Saint-Martin, ce mardi.

► Écoutez la radio d'urgence lancée par Radio France pour les sinistrés de l'ouragan Irma