Regardez la vidéo et les photos des crues qui perturbent l'Ile-de-France depuis le mercredi 17 janvier 2018. Vigicrues prévoit un pic à 6,20 mètres à Paris ce week-end. Un peu partout dans notre région les inondations sont impressionnantes.

Paris, Île-de-France, France

La Seine, la Marne et leurs affluents sont sortis de leur lit un peu partout en Ile-de-France. Vigicrues prévoit un pic à 6,20 mètres ce week-end.

Des habitants ont dû être évacués, des caves sont inondées, des routes sont coupées, le RER C ne circule plus dans Paris intra-muros au moins jusqu'à mercredi, des protections ont été mises dans certaines stations de métro pour éviter les infiltrations. Dans notre région jeudi, le bilan était de 395 personnes évacuées en Ile-de-France et d'un millier de personnes victimes de coupures d'électricité.

A Paris, rue Eugène Poubelle, au bord de la Seine près du pont de Grenelle, l'eau est très haute. Les images d'Héloïse Erignac de France Bleu Paris sont impressionnantes.

A Villeneuve-Saint Georges (Val-de-Marne), la gare est menacée et dans certains quartiers, des habitants ont été évacués.

Villeneuve-Saint-Georges. © Radio France - Valentin Dunate

Villeneuve-Saint-Georges © Radio France - Valentin Dunate

A Boussy-Saint-Antoine (Essonne), on a sorti les barques.

Boussy-Saint-Antoine © Radio France - Valentin Dunate

A Condé-Sainte-Libiaire (Seine-et-Marne), la Marne et le Grand Morin sont sortis de leur lit.

Condé-Sainte-Libiaire © Radio France - Nicolas Olivier

Condé-Sainte-Libiaire. © Radio France - Nicolas Olivier

A Paris, la statue de la Liberté est devenue une île, le zouave du pont de l'Alma a de l'eau au-dessus des genoux, le RER C intra muros est coupé et les quais sont totalement interdits sous peine d'une amende de 35 euros.

La statue de la Liberté © Radio France - Emmanuel Collardey

Le zouave du pont de l'Alma. © Radio France - Faustine Calmel

Paris : RER C, station Javel. © Radio France - Emmanuel Collardey

Bord de Seine. © Radio France - Martine Bréson

