Haute-Savoie, France

Le lac Blanc (Chamonix) à 2 352m d’altitude ou encore le lac Vert (Passy) à 1 300m… au total cinq lacs alpins visités. A l’origine de cette aventure, deux haut-savoyards. Deux frères. Ils s’appellent Grégory et Stéphane Tourreau. Le premier est hydrobiologiste et le second vice-champion du monde d’apnée. "Depuis plusieurs années nous sommes impliqués dans le domaine de l’eau, explique le duo. Au travers de ce projet nous voulons sensibiliser à la vulnérabilité de l’eau et à sa préservation. Nous souhaitons véhiculer un message positif et de pureté propre à l’esprit de l’Eau, de la Montagne et de l’Apnée."

Ces sont des lacs sensibles. Sensibles à la pollution et il faut en prendre conscience et tout faire pour les protéger" - Stéphane Tourreau, vice-champion du monde d'apnée.

Un volet scientifique

Les films retraçant les plongées dans les cinq lacs alpins seront à découvrir très prochainement sur la page Facebook de Stéphane Tourreau. "L’eau était fraîche, entre 7 et 10°C, indique celui qui participera aux prochains championnats du monde d’apnée (début octobre en Turquie). Quand vous êtes au lac Blanc par exemple, il y a une eau bleue avec des petits poissons très curieux qui nagent avec vous. C’est vraiment un moment magique." Et ce projet a permis la mise en place d'un système de comptage de poissons en plongée (sur support vidéo). Des prélèvements de sédiments et analyses de traceurs de pollutions atmosphériques éventuelles (en partenariat avec l’Université de Savoie et la Fondation Eau Neige et Glace) ont également été réalisés.