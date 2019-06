VIDEO-"Pour la canicule, jusqu'ici tout va bien, mais le plus dur commence",Corinne Orzéchowski Préfète d'Indre-et-Loire

L'Indre-et-Loire va vivre ce jeudi la journée la plus chaude de cet épisode caniculaire. Avec 38 à 39 degrés et plus de 40 attendus dans le Chinonais et le Lochois. Le plus dur ne fait que commencer d'autant plus que la canicule va durer jusqu'à dimanche compris.

Indre-et-Loire, France

La Préfète d'Indre-et-Loire, Corinne Orzéchowski était l'invitée de France Bleu Touraine ce jeudi matin. L'occasion de faire le point sur cet épisode caniculaire exceptionnel.

" Pour le moment tout va bien, mais la journée la plus chaude c'est aujourd'hui et ça va se prolonger jusqu'à dimanche. Côté santé, le Samu a mené ses premières interventions pour des coups de chaleur, mais rien qui puisse saturer nos urgences. On suit la situation de très près et le cas échéant il est toujours possible de déclencher le "plan blanc" pour débloquer des lits supplémentaires et des renforts. Mais on en n'est pas encore là.

Côté pollution, la qualité de l'air se dégrade mais _grâce au vent qui disperse les particules fines et l'ozone, nous ne dépasserons pas les seuils d'alerte_. Donc pas de limitation de vitesse nécessaire".

Des restrictions à venir sur l'usage de l'eau

"Après des problèmes d'accès à l'eau dans le secteur de Langeais le week-end dernier, il faut également surveiller _deux rivières, la Cisse et la Veude ont atteint des étiages très très bas_. Et des mesures de restrictions de prélèvement d'eau pourraient être prises dans la journée ou demain".

Attention toute particulière pour les sans-abris

"Les maraudes sont renforcées l'après-midi, 25 places d'hébergement d'urgence supplémentaires et un gymnase sont ouverts depuis le début de la semaine. Ce gymnase fait le plein chaque nuit. Et _j'ai demandé de rouvrir en journée les accueils de jour_.

Quant aux festivals du week-end comme Avoine Zone groove, mes équipes ont pris contact avec les organisateurs pour s'assurer que des mesures minimum étaient prises pour rafraîchir les festivaliers ( brumisateurs, stock d'eau, endroits à l'ombre... ). Les secours ( pompiers et croix rouge ) seront évidemment mobilisés. Mais je n'interdirais pas la tenue de ces festivals."