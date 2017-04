VIDÉO - Présidentielle : le nucléaire vu par les candidats

Veulent-ils fermer les centrales ou au contraire développer le nucléaire ? Quelles énergies veulent-ils privilégier ? France Bleu s'est penché pour vous sur les propositions des candidats. Décryptage.

Quelle est la position des candidats à l'élection présidentielle sur le nucléaire ? Faut-il rénover les centrales ou les fermer ? Le nucléaire est-il, pour eux, l'énergie du futur ?

Le contexte

Le nucléaire a une place importante dans ce que l'on appelle le "mix énergétique" français. En 2015, les trois quarts de l'électricité produite en France l'étaient par une centrale nucléaire. La loi de transition énergétique, publiée au journal officiel le 18 août 2015, vise à changer cette proportion, en développant les énergies renouvelables. Objectif : 50% à l'horizon 2025.

Le nucléaire est pourvoyeur d'emploi. En France, le secteur embauche directement 125.000 personnes selon Areva. Selon les sources, et la manière de compter (emplois directs, indirects), les emplois de la filière se situent entre 100.000 et 250.000.

D'Est en Ouest, la France compte 19 centrales nucléaires en fonctionnement (sept ont été arrêtées définitivement). En tout, ces centrales sont composées de 58 réacteurs. Le parc nucléaire Français est vieillissant. Sa moyenne d'âge est supérieure à 30 ans. La centrale de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, par exemple, a été raccordée au réseau en 1977. Pour prolonger leur durée de vie, des travaux de "rénovation" s'imposent. C'est ce que l'on appelle le "grand carénage". Son coût est évalué à 55 milliards d'euros. En cas d'accident de type Tchernobyl, tout le territoire français serait touché par les retombées.

Les propositions des candidats

Benoît Hamon, Philippe Poutou et Jean-Luc Mélenchon sont tous trois convaincus qu'il faut sortir du nucléaire. Les trois candidats de gauche proposent un arrêt total de la production d'ici 2050, tout en développant les énergies renouvelables. Le candidat de la ruralité Jean Lassalle estime, lui, que le soleil et les marées devraient pouvoir fournir la totalité de l'énergie dont ont besoin les Français.

Parmi ceux qui ne veulent pas de rupture avec le nucléaire se trouve Emmanuel Macron. Lui, n'évoque pas la question dans son programme, mais a affirmé publiquement qu'il souhaitait rester sur la ligne de la loi de transition énergétique adoptée par le précédent gouvernement, et donc favorable à une diminution progressive de la part du nucléaire à 50% de l'énergie produite en France.

François Fillon et Marine Le Pen sont d'accord sur un point : il faut prolonger la vie des centrales. Quant à Jacques Cheminade et Nicolas Dupont-Aignan, ils se retrouvent sur l'importance de développer la recherche sur un nucléaire nouvelle génération, et visent à remplacer la matière première, l'uranium, par du thorium. Enfin François Asselineau estime, lui, qu'il faut consulter le peuple français sur les questions nucléaires, en organisant un référendum.

