VIDEO - Rues et caves inondées en Moselle-Est à cause des fortes pluies

Par Cécile Soulé et François Pelleray, France Bleu Lorraine Nord

Les pompiers sont intervenus une centaine de fois ce jeudi après-midi pour des inondations essentiellement de rues et de caves, à cause des fortes pluies. Le secteur le plus touché va de Freyming-Merlebach à Sarreguemines en Moselle-Est.