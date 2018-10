Le gouvernement lance une campagne contre les personnes qui jettent les mégots sur la voie publique, a dévoilé ce jeudi le Huffington Post. Un clip qui reprend des scènes cultes du cinéma et du petit écran.

Quelque 30 milliards de mégots sont jetés en France chaque année. Et pour lutter contre ce fléau environnemental, le gouvernement lance une campagne anti-mégots comme l'a dévoilé le Huffington Post ce jeudi.

"Tu vas m'ramasser ce mégot ou j'vais être obligé d'le coller au bout de ma chaussure et de le planter dans ton gros c..." ! Cette réplique de Jim Carrey dans le film "Fous d'Irène" fait partie des scènes cultes du cinéma et du petit écran reprises par le clip.

Un mégot jeté met 12 ans pour se dégrader

"Un mégot jeté, c'est 500 litres d'eau contaminés, 12 ans pour se dégrader, 5.000 produits chimiques toxiques pour l'homme et l'environnement libérés", précise la vidéo.

La secrétaire d'Etat à la Transition écologique Brune Poirson veut sensibiliser les particuliers à la pollution engendrée par les cigarettes abandonnées à même le sol.

A l'instar de la mairie de Paris qui verbalise désormais le jet de mégot sur la voie publique ou encore des fabricants de cigarettes qui proposent d'inscrire le message "Jeter son mégot pollue" sur les paquets de tabac.