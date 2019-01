VIDEO - Tempête Klaus en Gironde : 10 ans après

Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009 des vents soufflant à plus de 170 km/h traversent le Sud Ouest. Arbres arrachés, routes coupées et foyers sans électricité, la Gironde va connaître une des pages les plus tourmentée de son histoire moderne.

La veille Météo France avait placé l'ensemble de l'Aquitaine en alerte rouge aux vents violents. Les prévisionnistes ne s'étaient pas trompés. A 4h30, le samedi 23 janvier la tempête Klaus déferle sur le littoral et s'engouffre dans les terres. Des rafales de vent à plus 170 km/h sont enregistrées à la pointe du Cap Ferret et à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Samedi matin la Gironde se réveille dans le noir. Plus d'un million de foyers sont alors privés d'électricité dans le grand Sud Ouest, 300.000 en Gironde.

La tempête va sévir de nombreuses heures arrachant ou couchant au sol 500.000 hectares de pins dans le massif des Landes de Gascogne. Une catastrophe économique pour 8.000 sylviculteurs qui se remettaient à peine de la tempête de 1999. Parmi eux, Alain de Sigoyer, propriétaire forestier à Belin-Béliet. Il se rappelle ce jour maudit ou un tiers de ses parcelles ont été détruites.

La tempête semblait ne jamais vouloir s'arrêter. Quand on a pu sortir et aller constater les dégâts, on a vu que la forêt était à terre

- Alain de Sigoyer, Belin-Béliet

12 jours pour rétablir le courant

Les équipes d'ERDF vont mettre plus de 12 jours à rétablir le courant dans toutes les maisons. Cette force de 1.500 hommes était dirigée à l'époque par Jean-Guy Majourel. En 2009 il était directeur d'ERDF en Aquitaine, aujourd'hui il est à la retraite mais cette tempête l'a marqué à vie.

10 ans après je veux encore rendre hommage aux agents qui étaient déployés sur le terrain. On était dans l'action, porté par le travail de toutes les équipes

- Jean-Guy Majourel

Que se passerait-il si une tempête de la même ampleur frappait la Gironde aujourd'hui ? Entre 2009 et 2019 ENEDIS a investi 300 millions d'euros pour sécuriser son réseau. A la veille de la tempête Klaus seulement 45 % des lignes électriques était enfouies en Gironde, aujourd'hui c'est 75 %. Des lignes qui passent sous terre c'est la garantie qu'elles ne seront pas arrachées par les arbres. Aujourd'hui en cas de tempête l'entreprise se dit capable de rebrancher le courant en 48 heures chrono.