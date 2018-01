Oulles, France

Trois coups de trompette pour prévenir, et puis l'explosion : plus de 1000 mètres cubes déversés en contrebas. Ce bloc, instable, bougeait et menaçait de s'effondrer toujours plus après chaque averse. Il rendait impossible des travaux sur la RD526, bloquée, et obligeait donc les habitants d'Ornon à faire un détour de 100 kilomètres pour aller travailler, depuis l'éboulement le 4 janvier.

Ne prendre surtout aucun risque

Impossible effectivement de dégager la route pour le département si cela impliquait une mise en danger quelconque des personnels travaillant sur le chantier. Car le bloc de 1 000 mètres cubes bougeait au gré des précipitations : en une semaine il s'était décalé de 15 centimètres.

"On était sur de la roche qui allait tomber à un moment où à un autre", explique Valentin Le Bidan, responsable du pôle "Risques Naturels" au département de l'Isère. Il estime désormais à trois semaines le délai de réouverture de la route.

La falaise avant l'explosion. © Radio France - Alexandre Berthaud

Et après l'explosion. © Radio France - Alexandre Berthaud

Réouverture de la route dans trois semaines

Il faut en effet encore dégager les gravas, sécuriser la zone, et veiller à ce que la roche en amont de celle qui a explosé soit stable. Elle sera également surveillée avec des capteurs.

Il reste encore beaucoup de travail pour dégager toute la route. © Radio France

Ensuite, les habitants d'Ornon pourront enfin sortir de leur semi-isolement. Depuis le 4 janvier ils doivent passer par La Mure pour rejoindre le Bourg-d'Oisans, soit un détour de 100 kilomètres. De nombreux habitants ont du mal à accepter les délais et certains éleveurs se retrouvent en difficulté.