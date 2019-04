VIDÉO - Une nouvelle girafe arrive pour la reproduction au Zoo des 3 vallées, dans le Tarn

C'est un des animaux stars des zoos ! A Montredon-Labessonié, une nouvelle girafe vient d'arriver, en provenance d'un parc italien. Les responsables espèrent la naissance d'un petit girafon d'ici un an et demi, grâce à la reproduction avec l'actuelle girafe du zoo tarnais.

Montredon-Labessonnié, France

Depuis vendredi dernier, une nouvelle tête est apparue au Zoo des 3 Vallées à Montredon-Labessonié, entre Albi et Castres (Tarn). Et une tête très haute : 5 mètres de haut ! C'est celle d'une nouvelle girafe mâle, qui est arrivée la semaine dernière. Son prénom : Kadiri. Il a 8 ans, et il vient du Pombia Safari Park, au nord de l'Italie.

Le zoo italien l'a prêté pour une durée indéterminée au site tarnais, dans le but d'assurer une reproduction avec Ayma, l'actuelle girafe du Zoo des 3 vallées. Pour l'instant les deux bêtes sont dans un enclos à l'abri des regards, question d'acclimatation. Mais quelques visiteurs chanceux ont quand même pu voir les deux girafes le weekend dernier, et ont même pu les nourrir.

Une complicité naissante entre les deux girafes

Le Zoo des 3 vallées espère qu'une reproduction sera possible, et obtenir un petit girafon d'ici un an et demi, si tout va bien. Pour le reste, le site tarnais a conclu un accord avec le parc italien : "Nous garderons toutes les femelles à la naissance. Et en échange, nous donnons tous les mâles au zoo italien" explique le vétérinaire du Zoo des 3 Vallées, Riccardo Mancini. Pour l'instant, les deux girafes font connaissance, et la connexion semble se faire doucement, avec une complicité naissante. Kadiri ne se prive par exemple pas de venir lécher le dos d'Ayma, sous les yeux du vétérinaire et de Mickael Sorensen, le directeur-capacitaire du zoo.

Le Zoo des 3 Vallées site est ouvert tous les jours, avec 600 animaux. Il reçoit environ 50.000 visiteurs chaque année.