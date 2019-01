VIDEO : une quarantaine de personnes au rassemblement anti-pesticides à Châteauroux

La manifestation de ce vendredi 4 janvier était organisée par deux associations du département : Vigilance OGM 36 et Indre Nature.

Châteauroux, France

Ce vendredi 4 janvier, dans la soirée, plusieurs manifestations ont eu lieu en France pour réclamer l'interdiction des pesticides. A Paris, Dijon, Nancy... Cette mobilisation fait partie du mouvement "Nous voulons des coquelicots". C'est la quatrième depuis octobre dernier. Il y a également eu des rassemblements dans l'Indre, devant les mairies du Blanc, d'Argenton sur Creuse, de Clion. A Châteauroux, ils étaient près de 40 personnes place Monestier.

Ils avaient tous sur leur veste, un coquelicot rouge. Ensemble, ils ont chanté pour demander la fin de l'utilisation des pesticides. "A bas, A bas ! A bas tous les pesticides ! Debout, Debout ! Les Amis des coquelicots", c'est que la "coqueliChorale" a notamment chanté sur l'air de "L'eau vive".

Un quizz avec sur les pesticides a aussi été organisé place Monestier. Première question : en 2008, l'Etat français décide de réduire de 50% en dix ans l'utilisation des pesticides en milieu agricole. Quelle a été l'évolution réelle ?

"La réponse, c'est qu'elle a augmenté de 22% entre 2008 et 2015, le problème c'est qu'on a investi 140 millions d'euros et tout ça, pour un échec total car on est loin des réductions", explique Jacques Lucbert, président d'Indre Nature.

Les inscriptions pour la campagne d'analyses d'urines dans l'Indre ont lieu le 18 janvier, à 20 heures, à l'OKADIM au Poinçonnet. © Radio France - Aurore Richard

Pour ces manifestants, les gouvernements n'agissent pas assez vite. Ils appellent donc les citoyens à se mobiliser de plusieurs façons. Chacun peut par exemple semer des plantes sauvages, aider à cartographier les espaces où les pesticides sont utilisés ou peu utilisés.

Chacun est aussi appelé à participer à une campagne d'analyses d'urines censée faire apparaître des taux de glyphosate supérieurs à la limite maximale dans l'eau, selon l'association Vigilance OGM 36.