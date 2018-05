Marseille, France

L'amas de nuage noirs dû à une cellule orageuse se forme au large de Marseille et prend la forme d'un entonnoir. La trombe marine se se déplace et s'approche à 2 kilomètres du port, sans toutefois atteindre les côtes.

Il n'y a donc pas de dégâts après ce phénomène météorologique très local et pas si rare selon les spécialistes. En revanche, il est plus courant d'en apercevoir à l'automne quand la différence de température entre l'air et l'eau est plus importante.