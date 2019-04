VIDÉOS - Inondations dans l'Aude : six mois après, témoignages à Villegailhenc

Des inondations meurtrières dans l'Aude faisaient 15 morts et une centaine de blessés les 15 et 16 octobre 2018. Six mois après, retour à Villegailhenc où la boulangerie du village n'a toujours pas rouvert.

Aude, France

En deux jours, les inondations des 15 et 16 octobre 2018 ont été dramatiques : elles faisaient 15 morts, une centaine de blessés et causaient de très nombreux dégâts. Six mois après, ces intempéries et leurs conséquences sont toujours très présentes dans les zones sinistrées par l'événement. À Villegailhenc, le village a été particulièrement touché : 436 maisons sinistrées, 38 au moins qui vont devoir être démolies. Le boulanger Gaël Coussinoux n'aurait jamais imaginé que son dossier d'indemnisation prenne autant de temps.

La boulangerie n'a toujours pas rouvert

À Villegailhenc, la boulangerie est fermée depuis le 15 octobre 2018. Gaël Coussinoux, le boulanger, n'a pas pu encore rouvrir son commerce. Il n'aurait jamais pensé que ça puisse être si long. Et pourtant, selon son assureur, c'est un dossier très facile à régler. "On commence à voir le bout du tunnel. On a eu un élan énorme de solidarité des citoyens, du village, de l'extérieur et de partout."

Le boucher vient à peine de rouvrir son commerce

Gérard Le Sourn, boucher de Villegailhenc, a rouvert sa boucherie le 2 avril 2019, après plus de cinq mois et demi de travaux. Son commerce est à l'entrée du village. C'est le premier magasin, sinistré par les intempéries, à lever son rideau dans la commune. L'investissement pour les travaux est estimé à 80.000 euros environ.

Les dégâts ont laissé des traces encore bien visibles

Selon Christian Magro, le président du syndicat mixte Aude Centre, "les six premiers mois ont été consacré à des travaux d'extrême urgence et à présent, on est dans des travaux d'urgence sur six mois supplémentaires". Près du village de Villegailhenc, les travaux d'élagage se poursuivent encore. 150 kilomètres de cours d'eau ont été dévastés sur le périmètre du syndicat mixte Aude Centre. De Villegailhenc à Saint-Hilaire, les traces des dégâts des 15 et 16 octobre 2018 sont encore bien visibles six mois après.