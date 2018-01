Bouttencourt, France

Une scène assez inhabituelle au hameau d'Ansennes qui appartient à la commune de Bouttencourt : la place principale est entièrement sous l'eau. Elle est montée jusqu'à 80 centimètres par endroit.

La place est inondée à cause d’une berge du bras de la Bresle qui traverse la commune et qui a commencé à céder mi-décembre. Céline, une conductrice de bus scolaire qui habite le hameau prend tout ça avec le sourire : « Mon car est stationné de l’autre côté, il faut que je traverse. Donc, j’ai employé les grands moyens : les cuissardes en caoutchouc ! »

C'est la troisième inondation depuis le mois de décembre. Mais cette fois-ci, elle est plus conséquente : une soixantaine de maisons sont bloquées. Impossible pour les habitants de circuler en voiture. La mairie a donc dû s'organiser. Bruno Créssent, l'employé communal, a été mis à contribution avec son camion : « Le matin, je sonne chez les habitants qui ne peuvent pas sortir pour voir si tout va bien, s’ils ont besoin que je leur ramène du pain ou que je leur fasse des courses. Et l’après-midi, je refais pareil. C’est surtout pour les personnes âgées. C’est un peu étrange, comme situation, mais tout le monde est très compréhensif. »

Et quand le camion de Bruno Cressent n’est pas là, certains habitants n’hésitent pas à se déplacer… en barque !

Un moyen de locomotion inhabituel prêté par James Dehédin, qui habite tout près de la place principale : « Je suis pêcheur. La barque était à la maison, donc je l’ai proposée. Si ça peut rendre service… »

André Bayart, le maire de Bouttencourt « On espère que ça va baisser, mais comme le berge est plus atteinte qu’au mois de décembre, _on ne sait pas si ça va durer encore 48 heures, 72 heures ou plus_. Nous sommes tributaires de la météo et de la hauteur de la Bresle. Et on ne pourra envisager des travaux que lorsque le niveau de l’eau aura baissé et qu’on pourra commencer à mettre des sacs de sable. »

Une réunion est prévue le 1er février avec l'association syndicale de la Bresle, l'Etablissement public de la Bresle et la police de l'eau. Le maire de Bouttencourt espère obtenir rapidement un feu vert pour consolider la berge qui a cédé dans sa commune.