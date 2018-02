Alpes-Maritimes, France

La neige tombe depuis ce mercredi après-midi dans les Alpes-Maritimes. Les flocons tiennent sur les routes du moyen et haut pays, sur les collines niçoises, du côté d'Eze, de Grasse, de Cannes. A Vence notamment la circulation à l'entrée de la ville était délicate ce mercredi soir. La galère pour certains automobilistes qui ont mis beaucoup plus de temps pour rentrer chez eux. Certains profitent aussi de la neige pour faire de la luge dans les rues de leurs communes.

De la luge dans le centre ville de Vence © Radio France - Laurent Vareille

Une quinzaine de vols annulés à l'aéroport Nice Côte d'Azur

A cause de la neige, 16 vols ont été annulés ce mercredi au départ et à l'arrivée de Nice. Des vols en provenance de la Corse, de Londres, de la Suisse et de l'Autriche. Le département des Alpes-Maritimes est en vigilance Orange Neige et Verglas. Par mesure de précaution également, la route du bord de mer entre Antibes et Villeneuve-Loubet est fermée pour une durée indéterminée à cause d'un risque de coups de mer.