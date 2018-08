Comme prévu, le Vaucluse est frappé par les les orages ce jeudi 9 août. Le nord du département a été particulièrement touché. Les pompiers comptent, en début d'après-midi, plus d'une centaine d'interventions sans gravité.

Vaucluse, France

Ces orages étaient attendus et prévus par Météo France en Vaucluse. Comme le Gard et la Drôme, notre département est toujours en vigilance orange aux orages et pluie-inondation ce jeudi.

La tempête a principalement touché le nord du département. Les pompiers sont intervenus plus d'une centaine de fois depuis le début de la matinée à Bollène, Valréas ou bien encore à Visan, pour des cas de caves inondées ou de la simple reconnaissance. En début d'après-midi, aucun accident majeur n'est à déplorer en Vaucluse. Deux groupes incendies et deux groupes en eaux-vives sont positionnés à Cavaillon et Bollène, prêts à intervenir.

Des difficultés de circulation

Ces pluies entraînent de grosses difficultés de circulation sur l'A7. A quelques kilomètres d'Avignon sud en direction de Lyon, les deux voies de droite, inondées, sont momentanément coupées. Les voitures ne peuvent circuler que sur une seule et unique voie, pendant 200 mètres. Un bouchon de 6 kilomètres a été enregistré dans ce secteur dans l'après-midi.

Côté bus, là-aussi des grosses difficultés sont à prévoir, avec des risques de retards sur les lignes LER et sur le réseau TransVaucluse.

Des hôpitaux inondés par les fortes pluies

Les caves des hôpitaux de Bollène et Valréas ont été inondées, nécessitant une intervention rapide des pompiers du Vaucluse. Une quarantaine d'entre eux prête main forte à leurs collègues du Gard. Des campings sont évacués par précaution dans ce département.

Fatalement, les cours d'eaux montent en Vaucluse. Le niveau de l'Ouvèze et le Calavon-Coulon grimpent de 30 centimètres, l'Aigue monte aussi de 20 centimètres. Ces trois cours d'eau restent en vigilance jaune pour des risques de crue ce jeudi.

La tempête à Avignon en images

La cité des papes n'est pas passée à travers les gouttes cet après-midi. Avec les canalisations bouchées, l'eau est vite montée dans certains secteurs.

La rue Carreterie a été particulièrement touchée par la montée de l'eau.

La rue Privade sous l'eau © Radio France - Clément Conte

Les enfants du centre des loisirs de la Barthelasse à Avignon ont été évacués par précaution, à cause d'un dégât des eaux. Ils ont été transportés vers le centre sportif municipal de la Souvine.