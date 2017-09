VIDÉOS - Les premières images de Saint-Martin dévastée après le passage de l'ouragan Irma

Après avoir balayé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy l'ouragan Irma laisse derrière lui au moins huit morts et 21 blessés graves sur les îles françaises, mais aussi des paysages ravagés. Les images des dégâts provoqués par le vent et les pluies torrentielles sont impressionnantes.

L'ouragan Irma, "d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique", a causé, après son passage ce mercredi, au moins huit morts et 21 blessés sur les îles françaises de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'ouragan laisse aussi derrière lui un paysage apocalyptique. Hébétés au milieu de leurs îles dévastées comme par une "bombe atomique" ou une "guerre", les habitants de Saint-Martin peinent, ce jeudi, à se remettre du traumatisme de l'ouragan qui a défiguré leurs îles et semé un chaos marqué par des scènes de pillages.

Des images apocalyptiques de Saint-Martin dévastée

Ce jeudi, l'armée néerlandaise a réalisé un premier survol de reconnaissance au-dessus de l'île de Saint-Martin. Les images de paysages ravagés sont apocalyptiques. On ne compte plus les toitures arrachées, les amas de bateaux, les arbres déchiquetés. L'île, à l'exception de quelques rares véhicules qui circulent sur de petites portions de route, semble totalement déserte.

Des arbres et des maisons à terre, des murs brisés, des quartiers sens dessus-dessous : voilà les images de chaos également filmées par les journalistes de La 1ère.

Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 présent sur l'île, a filmé les dégâts impressionnants causés par l'ouragan dans un quartier pavillonnaire.

Marigot ravagée par l'ouragan

Marigot, la plus grande ville de la partie française de l'île, est elle aussi dévastée, comme le montrent ces images de Guadeloupe 1ère.

Après le passage d'#Irma, #Marigot est un champ de ruines. Les dégâts sont considérables. pic.twitter.com/bgvkVpZD14 — Guadeloupe 1ère (@guadeloupe_1ere) September 6, 2017