VIDÉOS - Les images impressionnantes des dégâts causés par l'ouragan Irma à Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Après avoir balayé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, l'ouragan Irma laisse derrière lui au moins deux morts et deux blessés graves, mais aussi des paysages dévastés. Les images des dégâts provoqués par le vent et les pluies torrentielles sont impressionnantes.

L'ouragan Irma, "d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique", a causé, après son passage ce mercredi, au moins deux morts et deux blessés graves, mais aussi des dégâts matériels très importants sur les îles françaises de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, où le gouvernement français a envoyé des renforts ce mercredi soir. Le président Emmanuel Macron a parlé ce mercredi soir d'un bilan "dur et cruel" à venir, avec des "victimes" à déplorer. "Les dégâts matériels sont déjà importants" , a déclaré la ministre des Outre-mer Annick Girardin, évoquant des toitures arrachées, notamment à la préfecture de Saint-Martin, et des inondations. Dans la partie néerlandaise de Saint-Martin, les dégâts sont "énormes" mais "il n'est pas encore possible de s'en faire une idée", a déclaré à la presse le ministre de l'Intérieur des Pays-Bas Ronald Plasterk.

A Saint-Martin, des hôtels et des quartiers dévastés

Des hôtels de l'île de Saint-Martin ont été dévastés. Cette vidéo prise par RCI Guadeloupe montre l'état de certains quartiers de l'île. Un journaliste de la radio RCI international, posté dans un hôtel de Marigot, a expliqué sur Facebook qu'un côté de l'hôtel avait "littéralement explosé, la toiture également, j'espère que cette porte va tenir".

[IRMA] Les dégâts à l'hôtel le Beach Plaza à Saint Martin dans le mur de l'oeil subit les effets de l'ouragan IRMA #irma#SaintMartinpic.twitter.com/Qsw0YsftAk — RCI Guadeloupe (@RCI_GP) September 6, 2017

L'aéroport de Saint-Martin détruit

Robin Seemengal, un journaliste scientifique, a relayé sur Twitter des images impressionnantes de l'aéroport de Saint-Martin, prises par le journal Antigua Chronicle, basé sur l'île caribéenne d'Antigua. On y voit l’aéroport complètement détruit après le passage de l'ouragan. Selon lui, l'électricité et les communications sont coupées sur place.

The Airport in St Maarten took a beating from #Irma. Power and comms down. Photos from @ANUChroniclepic.twitter.com/cQ5CFrCyko — Robin Seemangal (@nova_road) September 6, 2017

Relayant des images de la télévision locale ABS, Robin Seemangal a également posté des images de quartiers dévastés par les eaux.

The destruction in St Maarten from #Irma is catastrophic. Photos via local ABS TV/Radio. pic.twitter.com/4tPZrdtnEw — Robin Seemangal (@nova_road) September 6, 2017

Des internautes ont également relayé des vidéos impressionnantes du littoral de Saint-Martin, balayé par les vents et la pluie.

La fuerza de #Irma en Categoría 5 impactando Sint Maarten, Isla San Martín en las Antillas Menores.

Vía - @PTZtvpic.twitter.com/RRNT5cCs9Z — Marcos Urbina (@marcosjurbina) September 6, 2017

Je peux constater que tous les véhicules ont été endommagés" - Une habitante de Saint-Martin à France Bleu Vaucluse

Mireille Bérard, une Vauclusienne installée à Saint-Martin, vit sur les hauteurs de Margot. Elle a vécu, ce mercredi, le passage de l'Ouragan Irma. "Bien que je sois dans une résidence assez protégée, je peux constater que tous les véhicules ont été endommagés", raconte-t-elle à France Bleu Vaucluse. Elle fait écouter le bruit du vent, qui souffle à 300 kilomètres heure. "Plus personne n'est dehors, plus aucun bateau n'est dans le lagon", raconte l'habitante qui a été confinée chez elle.

Les rues et les hôtels de Saint-Barthélémy sous les eaux

Les dégâts s'annoncent également considérables sur l'île de Saint-Barthélémy. La vidéo publiée par Guadeloupe 1ère, qui montre notamment un frigo emporté par les eaux, a fait le tour des chaînes d'informations.