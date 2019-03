VIDÉOS/PHOTOS - Grève mondiale pour le climat : plus de 500 lycéens mobilisés à Limoges et à Tulle

Des manifestations lycéennes contre le réchauffement climatique étaient organisées ce vendredi matin dans les rues de Limoges et de Tulle.

Limousin, France

Plus de 500 lycéens, quelques collégiens également, sont descendus dans la rue ce vendredi matin à Limoges et à Tulle. La jeunesse limousine exige des responsables politiques des actes forts et concrets pour le climat. Ces deux rassemblements étaient organisés à l'occasion de "la grève mondiale pour le climat", un mouvement lancé par une ado suédoise sur les réseaux sociaux.

Le défilé lycéen pour le climat à Tulle © Radio France

illustration : dans le défilé lycéen pour le climat à Limoges © Radio France