VIDÉOS - Plus de 2.000 jeunes défilent dans les rues de Tours dans le cadre de la "grève pour la défense du climat"

Tours, France

Plus de 2.000 lycéens, étudiants et collégiens défilent dans les rues de Tours depuis 9h30 ce vendredi matin.

Comme dans une centaine de pays, la jeunesse est appelée à faire grève pour dénoncer l'inaction climatique. Parmi les slogans entendus : "Et un, et deux trois et degrés" mais aussi "urgence climatique justice sociale". Le cortège est parti de la Place Jean Jaurès, dans une ambiance festive et bon enfant.

#Climat#Tours « Et un, et deux, et trois degrés » chantent les lycéens pic.twitter.com/1DxlN3asib — France Bleu Touraine (@FBTouraine) March 15, 2019

Le cortège a ensuite emprunté le Boulevard Béranger, la Place des Halles, la rue des Tanneurs, la rue Colbert, puis est revenu par la Préfecture, puis rue Nationale.

#climat#Tours Le cortège des lycéens vient de s’élancer Boulevard Béranger pic.twitter.com/AeuzwoNKJm — France Bleu Touraine (@FBTouraine) March 15, 2019

La circulation est très difficile dans le centre de Tours, et cela devrait durer toute la matinée. Le cortège est passé devant plusieurs établissements pour grossir les rangs des manifestants.