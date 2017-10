VIDÉOS - Risque d'inondation : adoptez les bons comportements

Dans le sud de la France, les fortes précipitations méditerranéennes peuvent provoquer des inondations, parfois très dangereuses. Comment s'y préparer ? Que faut-il faire ? Quelques bons réflexes peuvent être adoptés afin de limiter et de prévenir les risques.

Comment réagir face aux fortes pluies et aux inondations ? Certains comportements et gestes peuvent prévenir et limiter les risques, résumé en quelques images dans ces deux vidéos.

Ce mardi 3 octobre, une matinale spéciale sur France Bleu Azur de 6h à 10h, sur les risques majeurs pour les populations, deux ans après les terribles inondations qui avaient fait 20 morts et des centaines de millions de dégâts dans l’ouest du département.

de 6h à 10h, sur les risques majeurs pour les populations, deux ans après les terribles inondations qui avaient fait 20 morts et des centaines de millions de dégâts dans l’ouest du département. Ce mardi 3 octobre également, France Bleu Gard Lozère revient, 29 ans après, sur les inondations du 3 octobre 1988 à Nîmes qui avait fait 11 morts, 45.000 sinistrés, 6.000 véhicules submergés et coûté 610 millions d'euros.

Pluies intenses et risque d’inondation : les bons comportements

Je m’informe en écoutant la radio et les consignes des autorités

en écoutant la radio et les consignes des autorités Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements

et je reporte mes déplacements Je me soucie des personnes proches , de mes voisins et des personnes vulnérables

, de mes voisins et des personnes vulnérables Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les berges ou sur les ponts

et je ne stationne pas sur les berges ou sur les ponts Je ne sors pas , je m’abrite dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre

, je m’abrite dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre Je me réfugie en hauteur , en étage et je ne descends pas dans les sous-sols

, en étage et je ne descends pas dans les sous-sols Je ne m’engage ni en voiture ni à pied sur un pont submersible, gué, ou passage souterrain...

sur un pont submersible, gué, ou passage souterrain... Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école, ils y sont en sécurité

Les numéros utiles

112 ou 18 Pompiers

Pompiers 15 SAMU

SAMU 17 Gendarmerie, Police