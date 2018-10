Les pluies violentes qui se sont abattues sur l'Aude dans la nuit de dimanche à lundi ont fait six morts et des dégâts considérables dans le département, placé en vigilance rouge.

Torrents d'eau, voitures emportées, pont cassé, crue sans précédent depuis 1891 : voici les conséquences des intempéries dans l'Aude qui ont fait plusieurs morts.

Des torrents d'eau dans les rues

Des rues ont été transformées en torrents d'eau et de boue comme à Villegailhenc (Aude).

🌧 Le pont de #Villegailhenc (nord de Carcassonne) a été rasé par le ruisseau du Trapel, devenu un vrai torrent ! (https://t.co/0jddqt1b20) pic.twitter.com/dFIyA1G3zE — Météo Express (@MeteoExpress) October 15, 2018

Des voitures et des pylônes emportés par les eaux

Plusieurs routes sont coupées dans le département et la circulation des trains est interrompue entre Narbonne et Carcassonne jusqu'à mardi.

Les dégâts après les inondations à Villegailhenc, près de Carcassonne, dans le département de l'Aude #AFP par @ECabanispic.twitter.com/fsxaTEkhH4 — Agence France-Presse (@afpfr) October 15, 2018

Un pont coupé en deux par la puissance des eaux à Villegailhenc

Voitures et pylônes renversés, ces images témoignent de la violence des pluies à Villegailhenc dans l'Aude pic.twitter.com/uHlDsERjx4 — BFMTV (@BFMTV) October 15, 2018

Les dégâts matériels ont également importants. Un pont a été arraché dans la nuit du 14 au 15 octobre, à Villegailhenc. © Radio France - Alain Gastal

Crue sans précédent depuis 1891

La crue dans la vallée moyenne de l'Aude est d'un niveau sans précédent depuis 1891. "A l'époque, on n'était pas loin de 7 mètres et on s'approche de ces niveaux", précise Vigicrues.

L'eau est montée de 8 mètres en 5 heures à Trèbes. "Il faut à tout prix éviter de prendre son véhicule et d'aller sur la route", a asséné Alain Thirion, rappelant que la plupart des routes étaient coupées et l'autoroute "dans une situation délicate". Sur France Bleu Occitanie, il a ajouté que la circulation des trains était également coupée dans le département.

A Carcassonne, "entre 160 et 180 mm d'eau sont tombés sur l'agglomération" en 5 heures.

La préfecture de l'Aude a décidé d'évacuer la commune de Pezens. "Les personnes évacuées seront accueillies aux Halles de Bram", indique-t-elle sur son compte Twitter.

En cas de question, les habitants des zones concernées peuvent joindre la cellule d'information ouverte au public : 04.68.10.29.00.

Le Premier ministre Édouard Philippe est attendu sur place dans l'après-midi.

