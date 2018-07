Le violent orage qui touche Périgueux depuis la fin de l'après-midi a provoqué d'impressionnants dégâts ce mercredi. Plusieurs routes sont inondées, des toitures se sont envolées et le trafic SNCF est interrompu entre Bordeaux et Bergerac.

De fortes pluies et de violentes rafales de vents se sont abattues sur la Dordogne placée en vigilance orange aux orages par Météo France ce mercredi. Les intempéries ont provoqué de gros dégâts. Bergerac a d'abord été touchée puis Périgueux, vers 17h30.

Les violents #orages progressent dans les terres depuis - Vidéo filmée en #Dordogne par Mathieu il y a quelques minutes : https://t.co/zczDnGUTPj (#NouvelleAquitaine) pic.twitter.com/YXOc9lNbZL — Météo Villes (@Meteovilles) July 4, 2018

Les dégâts à Périgueux et autour de Périgueux

A Périgueux, "l’œil du cyclone" a frappé entre 17h15 et 17h45. C'est là que les dégâts semblent être les plus importants. D'après Gaétan Heymes, chef Prévisionniste Régional à Météo France il est tombé 32 mm de pluie en 12 minutes avec des rafales atteignant 112 km/h.

#orage très violent il y a environ une heure sur #Périgueux où il est tombé 32 mm en 12 minutes avec des rafales atteignant 112 km/h, au passage d'une ligne de grain arquée qui progresse vers le #Limousin et s'organise également sur l'#Occitanie.#VigilanceOrangepic.twitter.com/QHHProlZYZ — Gaétan Heymes (@GaetanHeymes) July 4, 2018

Le toit de l'immeuble du journal Sud Ouest s'est envolé et a atterri dans une cour voisine.

Le toit de l’immeuble de @SO_Dordogne a atterri dans la cour à l’arrière #perigueuxpic.twitter.com/NkkPzkeEuh — Claude Stéphanie (@ClaudeStphanie) July 4, 2018

Sur France Bleu Périgord, la préfète Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, a demandé aux automobilistes de faire preuve de la plus grande prudence. La préfecture a mis en place cellule de crise pour coordonner les secours. Pour le moment, aucun bilan n'a été dressé.

Les autorités enjoignent les habitants à ne téléphoner aux pompiers (18 ou 112) qu'en cas d’urgence absolue, secours à personne ou incendie.

🔴🔴#Intempéries Une cellule de crise est ouverte en Préfecture, nous vous conseillons de rester à l'abri, de ne pas circuler. La circulation des trains est interrompue. — Préfet de Dordogne (@Prefet24) July 4, 2018

Des routes inondées et des coupures d'électricité

Plusieurs axes importants sont perturbés aux alentours de Périgueux. La route des stades est notamment complètement inondée, tout comme la zone commerciale de Marsac. Le bas du boulevard du Petit Champ est complètement inondé et impraticable. Les feux tricolores sont à l'arrêt. Même chose à Bergerac, victime d'une immense panne de courant.

Il n'y a plus d'électricité à Champcevinel.

La circulation des trains interrompue

Sur les rails, la ligne de train entre Bordeaux et Bergerac est coupée dans les deux sens à cause de chutes d'arbres. Le trafic SNCF est aussi interrompu entre Périgueux et Brive ce mercredi soir.