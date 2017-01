VIDÉOS - Vague de froid : températures négatives dans les Bouches-du-Rhône et le Var

La vague de froid qui touche la France depuis le début de la semaine n'épargne pas la Provence : dans les Bouches-du-Rhône, des températures de -4 et -11 ont été relevées ce mardi au centre de Marseille et à Bouc-Bel-Air. Dans le Var, le mercure a atteint les -12 à Régusse et -10 à Entrecasteaux.

Une vague de froid polaire s'installe sur la France. Le pays n'avait pas connu une telle intensité depuis 2012. Ce froid vif et sec venu d'Europe centrale génère des températures de 5 à 10 degrés en-dessous des normales de saison.

Les gelées les plus remarquables ont été constatées ce mardi matin dans le Sud.

Dans les Bouches-du-Rhône

Rien à voir avec l'hiver 1985, où le mercure avait flirté avec les -10 degrés à Marseille, mais cette vague de froid reste tout de même impressionnante dans le département. Ce mardi matin, les relevés atteignaient -4 degrés à Marseille, -6 à Marignane et Vitrolles, -8 à Luynes, -9 à Cabriès et jusqu'à -11 à Bouc-Bel-Air. En revanche, le thermomètre est resté bloqué à 0 degré à Arles.

Dans le Var

S'il a fait +4 à Saint-Mandrier, le record de température négative pour le Var a été enregistré à Régusse, avec -12 degrés ! Météo France a également relevé -10 degrés à Entrecasteaux, -7 à Méounes-les-Montrieux ou encore -4 à Brignoles.

Selon Météo France, le retour de la douceur est attendu dès la semaine prochaine. En attendant, soyez prudents et couvrez-vous bien !

Vague de froid sur la France © Visactu

