Une jeune femme a inventé il y a un an des boernes à recycler les mégots. L'expérience menée semble concluante.

Lille, France

Deux prototypes ont d'ailleurs été insstallés l'an dernier. Le mégot est le premier déchet mondial, or on sait comment le recycler. D'où l'utilité de les collecter. La machine est aussi un outil de sondage. On vous demande votre avis sur tel ou tel sujet. Ou encore des points peuvent être donnés à l'utilisateur qui peut les transformer pour des associations. C'est donc aussi un outil démocratique, un outil participatif. A Lille il y aurait moitié moins de mégot dans les 10 mètres autour des deux bornes installées. L'essai serait généralisé.