France

Son animal de compagnie n’est pas tout à fait comme les autres, ce qu’assume totalement Big Marvel. Ce youtubeur originaire de Corée du Sud poste ainsi des parodies de chansons populaires brillamment interprétées par… son poulet en plastique. Le volatile revisite ainsi « Wake me up », le tube planétaire du regretté DJ suédois Avicii. Cela ne fait pas seulement sourire, c’est aussi techniquement bien fait. Et notre ami coréen au regard très neutre qui fait un câlin à son poulet terrorisé à la fin de la chanson vaut décidément le détour.