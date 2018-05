Ils voulaient nous apprendre à nous nourrir dans la jungle pour survivre. Un couple de cambodgiens fait polémique après avoir cuisiné et mangé des animaux en voie de disparition.

France

Voilà maintenant deux ans qu’Ah Lin Tuch et son compagnon ont créé Natural Life TV, une chaîne YouTube pour survivre dans la jungle en se nourrissant de fruits, de racines ou même d’animaux sauvages, un vrai cours de cuisine en milieu hostile. Résultat, une vingtaine de vidéos comme celle-ci où l’on apprend comment dépecer un serpent, le découper à la machette puis le faire cuire au feu de bois. Plus de 30 000 abonnés, Natural Life TV a trouvé son public, jusqu’à la semaine dernière : le couple a eu la mauvaise idée d’utiliser des animaux en voie de disparition, comme des raies, des grenouilles ou un lézard. Des internautes s’en sont émus, Ah Lin Tuch et son mari ont eu beau répéter que les animaux ont été achetés sur un marché local, le gouvernement envisage une action en justice.