Météo France place 19 départements de l'ouest, dont la Vienne et les Deux-Sèvres, en alerte orange aux vents violents. Les plus fortes rafales sont attendues en fin de matinée.

Prudence absolue ce lundi 6 mars au matin ! Météo France place la Vienne et les Deux-Sèvres en alerte orange aux vents violents à partir de 6h du matin. 19 départements de l'ouest du pays sont concernés. Dans les deux départements poitevins, les rafales les plus fortes sont attendues en fin de matinée. Elles pourraient atteindre 90 à 110 km/h, et jusqu'à 120 km/h localement.

La Préfecture de la Vienne met en garde contre de possibles coupures d'électricité, dégâts sur les toitures ou branches au sol sur les routes. En conséquence, il vous est recommandé de limiter vos déplacements, de limiter votre vitesse sur route et autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule ou attelage sensible aux effets du vent. Il est également déconseillé de se promener en forêt, d'intervenir sur les toitures pendant les intempéries. Par ailleurs, ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol !