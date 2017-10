Vienne : le bébé gorille de la Vallée des Singes a enfin un nom

La petite femelle d'un mois s'appelle officiellement Ivindo. Un prénom trouvé vendredi après un concours sur internet.

Près d'un mois après mois après sa naissance, on connait enfin le nom de la petite bébé gorille de la Vallée des Singes. 500 personnes ont participé au concours lancé sur internet par le parc animalier et vendredi les soigneurs ont choisi : Ivindo. "On a reçu beaucoup de belles propositions, raconte Nathalie Audiguet. Le choix a été fait en fonction de la signification du prénom."

"C'est le nom d'une rivière au Gabon, entourée de forêts vierges avec de nombreux primates" explique Nathalie Audiguet, responsable commercial du parc

La gagnante s'appelle Anne-Sandrine et elle devient de fait la marraine d'Ivindo.