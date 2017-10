Vienne : les habitants de Marnay refusent de perdre leur déchetterie

Environ 70 habitants du village de Marnay ont mené une opération escargot ce dimanche, jusqu'à la mairie de Nieuil-l'Espoir. Ils craignent la fermeture de leur déchetterie.

"Non à la fermeture de la déchetterie". Sur les tracteurs en tête de cortège, le message est clair. Les 700 habitants du village s'opposent à la fermeture de leur dernier service public, et environ 70 d'entre eux ont participé ce dimanche matin à une opération escargot pour le faire savoir.

"Mardi soir, il doit y avoir un vote au conseil communautaire des Vallées du Clain, explique le maire de la commune, Christian Chaplain. Et ça pourrait bien marquer la fin de notre déchetterie. On devra alors parcourir 15 kilomètres aller pour jeter nos déchets ? On sait bien que ça finira avec des décharges sauvages et un vrai problème écologique."

L'une des bennes chargées devant la mairie de Marnay. © Radio France - Fanny Bouvard

Ambiance tendue devant la mairie de Nieuil-l'Espoir

Au pas, les manifestants ont pris la direction de Nieuil-l'Espoir, ville dont Gilbert Beaujaneau, le président de la communauté de communes, est maire. Il était d'ailleurs là à l'arrivée du cortège et devant la mairie, des discussions ont débuté. "On avait apporté trois bennes pleines pour les déversées devant la mairie, on a choisi de ne pas le faire pour ne pas bloquer les débats", souligne Christian Chaplain. Un rendez-vous doit être organisé lundi dans la journée, entre le maire de Marnay et Gilbert Beaujaneau.

"J'avais donné mon accord il y a jeudi pour cet entretien et je n'étais pas au courant de la manifestation, détaille le président de la communauté de communes. Il faut mettre les choses au clair, car on ne s'est jamais dirigé vers une fermeture de la déchetterie. Mardi soir, on doit se prononcer sur le travail d'un bureau d'étude qui nous a fait trois propositions pour l'avenir de nos déchetteries. Je ne sais pas quelle proposition serait retenue."

Des habitants toujours mobilisés

En attendant que les maires de Marnay et de Nieuil-l'Espoir discutent en tête à tête, les habitants ne désarment pas. Une nouvelle mobilisation est déjà prévue mardi soir devant le siège de la communauté de communes des Vallées du Clain. "On ne va rien lâcher", prévient Christian Chaplain.