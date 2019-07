Vierzon : le canal de Berry, bientôt à sec. Du jamais vu.

Depuis quelques jours, toutes les pelles qui permettent d'alimenter en eau le canal de Berry sont fermées. Le but est de ne plus puiser d'eau dans les rivières pour éviter leur assèchement. Le revers de la médaille, c'est que le canal de Berry risque de se retrouver à sec rapidement.

Vierzon, France

Du jamais vu, dans le département du Cher : le canal de Berry va être sacrifié pour préserver le niveau des rivières qui l'alimentent. A Vierzon, les pêcheurs et les services techniques de la mairie vont organiser des pêches de sauvegarde pour essayer de sauver le maximum de poissons avant que l'eau disparaisse du canal. Les grandes manoeuvres ont déjà commencé : " Un bateau faucardeur a déjà commencé à couper les herbes pour faciliter la pèche des poissons au filet. Elles devraient commencer mercredi ou jeudi, espère Frédéric Georget, président des pêcheurs du Vierzonnais. Ensuite, dans les trous d'eau, on utilisera la méthode de la pêche électrique pour récupérer ce qu'on pourra. Mais on s'attend à de grosse pertes de poissons. C'est cinquante ans d'alevinage qui sont réduits à néant."

L'Yèvre, comme toutes les rivières du cher, est au plus bas © Radio France - Michel Benoit

Dans ce secteur de Vierzon, il va falloir intervenir sur 54 km de canal qui risquent de s'assécher. Pour Véronique Fenoll, présidente du syndicat du canal de Berry, à sécheresse exceptionnelle, mesure exceptionnelle : " Des pèches de de sauvegarde, on en a déjà fait. Mais habituellement, c'est plus sur la partie sud du canal de Berry. Le fait nouveau, c'est que le secteur de Vierzon soit touché à son tour."

Véronique Fenoll, présidente du syndicat du canal de Berry, et Thierry Touzet, directeur des territoires à la préfecture du Cher © Radio France - Michel Benoit

L'évaporation va faire baisser de 3 à 5 cm par jour, le niveau du canal de Berry... ce ne serait pas si dramatique que cela s'il n'y avait les fuites dont souffre l'ouvrage : " C'est vrai, on le sait, le canal fuit. Chaque année, on effectue 100.000 euros de travaux de colmatage " insiste Véronique Fenoll. Des travaux de colmatage d'urgence, viennent d'être menés à l'écluse des Bulles à Marmagne, d'autres sont en cours à Vierzon à l'écluse des Vèves.... Fermer l'alimentation en eau du canal de Berry est le seul moyen de préserver l'Aubois, l'Auron, le Cher et l'Yèvre, quatre rivières lourdement impactées par le manque d'eau explique Thierry Touzet directeur des territoires à la préfecture du Cher : " Cela redonnera de l'eau sur les rivières qui alimentent habituellement le canal. C'est l'un des enjeux aussi, préserver le milieu et c'est important dans notre souci de gestion multi usage de l'eau." Sachant que l'irrigation est interdite dans tout le département du Cher, sauf dérogation ou prélèvement en nappe profonde.