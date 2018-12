Vierzon : le transporteur TLM veut rouler plus propre

Vierzon, France

Chez TLM, un premier camion roule depuis un an déjà, au gaz naturel liquide (GNL ). Son coût kilométrique est d'environ 6 centimes de moins par rapport au diesel, mais il coûte 30 % de plus à l'achat... Une autonomie de 1.500 km. TLM en tire un bilan plutôt positif et envisage d'arriver à cinq camions au gaz d'ici deux ans : " On veut affecter ces camions sur les rotations entre la région et Paris. Comme, on en fait cinq ou six par jour, il nous faudrait au moins cinq camions au gaz." explique le gérant de la société, Charles Grandjean.

Charles Grandjean, gérant des transports TLM de Vierzon © Radio France - Michel Benoit

Des camions plus propres qui permettront de devancer des règles plus contraignantes à venir en région parisienne et même de capter de nouveaux clients, soucieux de leur image environnementale : " On a des chargeurs qui viennent vers nous car ils souhaitent réduire leur empreinte carbone. Cela nous permet donc d'être en conquête de marchés." Reste un gros problème : à peine une quarantaine de stations en France. Charles Grandjean aimerait également des mesures concrètes pour favoriser ces véhicules propres. Pourquoi pas des autoroutes gratuites comme en Allemagne : " En France, on paie les autoroutes au même prix, que l'on roule au diesel ou avec des carburants plus propres. L'Allemagne a décidé de rendre gratuites les autoroutes pour les véhicules qui polluent moins. Ou alors pourquoi pas des aides à l'acquisition de camions propres ? Les pouvoirs publics nous aider concrètement à faire cette mutation." Les camions au gaz naturel représentent 1,5 % des véhicules ; camions hybrides et électriques sont également appelés à se développer, aux côtés des diesel qui ne disparaîtront pas.