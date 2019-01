Vigilance au Pays basque pour la tempête "Gabriel"

Pays Basque, France

Conséquence de l'arrivée de la tempête "Gabriel", des restrictions sur les routes. Le préfet de la zone de défense et de sécurité de la zone Sud-Ouest a décidé des limitations de vitesse sur l'ensemble du réseau routier au Pays Basque, autoroutes A63 et A64 comprises : la vitesse maximale est réduite à 80 km/h depuis 16h. Les bus et les poids lourds de plus de 7.5 tonnes ont, en outre, interdiction de doubler.

à lire aussi Tempête Gabriel : 43 départements en vigilance orange, les perturbations près de chez vous

Des rafales de vents pouvant atteindre 110 à 130 km/h sont attendues sur le littoral.

Dans les airs plusieurs vols annulés au départ et à l'arrivée à Biarritz. À l'arrivée, sont annulés le 19h55 et le 22h30 en provenance d'Orly, et le 21h20 en provenance de Lyon. Au départ, le 20h40 pour Orly est annulé. Conséquence pour mercredi matin, les premiers vols pour Orly et Lyon sont annulés.

Blocus du port

Sur l'eau, aucune entrée ni sortie du port de Bayonne n'est autorisée d'ici demain matin. Des appels à la plus extrême vigilance sont également lancés aux promeneurs, en particulier sur le littoral. À Biarritz, les parcs et jardins sont interdits d'accès. Dans les rivières, l'avis de vigilance est jaune.