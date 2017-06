Vigilance au vent renforcée dans les Bouches-du-Rhône à partir de vendredi

Des rafales de vent sont attendues vendredi et samedi pouvant atteindre 90 km/heure. Avec la chaleur et le dessèchement de la végétation, les risques d'incendie sont amplifiés. Le département renforce son dispositif.

90 km/heures. C'est la vitesse que pourrait atteindre en rafale le vent dans le département, notamment dans le sud, vendredi et samedi. La préfecture des Bouches-du-Rhône, sur les informations de Météo France, appelle à la vigilance et renforce sa protection de la végétation.

Un gros dispositif

En plus de ceux déjà opérationnels, cent sapeurs-pompiers supplémentaires sont déployés ainsi que les observatoires comme l'ONF et les Comités communaux deux de forêt. Aussi, pour vendredi, le guet aérien est doublé et presque la totalité des moyens sont prêts à décoller.

Un tel dispositif est indispensable car dans les Bouches-du-Rhône l'été dernier, 378 feux de forêts se sont déclarés, brûlant 4 795 hectares sur leur passage. Chaque été, près de 300 départs de feu sont recensés, dont des notables comme celui d'Istres les 8 et 13 juin dernier.