Le gave d’Oloron est placé en vigilance orange crue depuis ce samedi matin. La préfecture des Landes surveille particulièrement la montée des eaux dans les secteurs d’Oeyregave, Cauneille et Sorde-l’Abbaye et donne des consignes aux habitants.

Landes, France

Pour l'instant ça ne déborde pas mais l'eau monte dans le Sud Landes. Depuis ce samedi matin, le département est en vigilance orange aux crues et le gave d’Oloron plus particulièrement. La préfecture surveille donc la montée des eaux dans les secteurs de Oeyregave, Cauneille et Sorde-l'Abbaye car, dans la nuit de samedi à dimanche, la pluie va continuer de tomber et la neige fond sur les hauteurs alors des inondations sont à prévoir. La préfecture donne donc des consignes de sécurité aux riverains.

Il faut éviter vous déplacer si vous pouvez ou en tout cas respecter les routes barrées et la signalisation routière.

Commencez également à protéger le mobilier, les produits toxiques, appareils électriques et les documents importants.

La préfecture a ouvert un serveur vocal spécial avec toutes informations en temps réelles : c'est le 05.40.25.40.20