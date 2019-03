Vigilance aux crues en Franche-Comté : des routes coupées

Franche-Comté, France

Soyez prudents et évitez de vous approcher des cours d'eau ce vendredi. Le Doubs, la Savoureuse, l'Allan, l'Ognon et la Loue sont en vigilance jaune aux crues. C'est le deuxième pallier d'alerte sur une échelle qui en comporte quatre. Il peut y avoir localement des débordements et une montée des eaux rapide. La préfecture appelle donc à la plus grande prudence.

Des routes coupées

La route départementale 23 a été inondée ce vendredi matin, entre Charmois et Froidefontaine. La circulation a été interrompue sur ce tronçon de route. La RD28 entre Petit-Croix et Fontenelle dans le Territoire de Belfort vient d'être également coupée à la circulation en raison d'une chaussée inondée.

Plusieurs cours d'eau sont en alerte jaune "crues" ce vendredi - (capture d'écran. Vigicrues)

Vous pouvez suivre les niveaux d'alerte cours d'eau par cours d'eau sur le site de Vigicrues, au lien suivant.