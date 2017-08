Vigilance jaune canicule en Dordogne jusqu'à lundi

Le département de la Dordogne est placée en vigilance jaune canicule par Météo France. Ce week end, on attend des températures autour de 20 degrés la nuit et jusqu'à 34 degrés dans la journée.

La vague de chaleur qui se poursuit en Dordogne a conduit Météo France a placer le département en vigilance jaune canicule à partir de demain samedi 14h jusqu'à lundi 14h. Selon les prévisions de Météo France, on attend des températures autour de 20 degrés la nuit et entre 32 et 34 degrés la journée.

La Dordogne est en alerte canicule jaune jusqu'à lundi 14h - Météo France

La préfecture rappelle donc qu'il faut être vigilant par ces grosses chaleurs qui peuvent être parfois accompagnées d'épisodes orageux. Il faut boire régulièrement, évitez de sortir aux heures les plus chaudes et maintenir son logement au frais en fermant les volets la journée. Soyez également attentifs aux personnes vulnérables de votre entourage. En cas d'urgence, appelez le 15.