Vigilance jaune neige et verglas prolongée en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Par Mélanie Juvé, France Bleu Sud Lorraine

Météo France vient de prolonger ce dimanche l'alerte jaune neige et verglas en Meurthe et Moselle et dans les Vosges. Elle court au moins jusqu'à lundi matin 6h.