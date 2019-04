Vigilance jaune pluie et inondation dans le Gard et la Lozère

Attention, la Lozère et le Gard sont concernés par vigilance jaune pluie et inondation à partir de ce matin 6 heures.

Gard, France

Attention, la Lozère et le Gard sont concernés par une vigilance jaune pluie et inondation à partir de ce matin 6 heures jeudi 25 avril. La plus grande vigilance est de mise pour toute cette journée. En Lozère entre 80 à 100 millimètres sont attendus, aujourd’hui voire 150 par endroit.

Importantes pluies sur les Cévennes

Un risque cévenol est également annoncé et sous surveillance selon la préfecture du Gard. D'importantes pluies sont attendues sur les Cévennes, nettement moins en plaine, une vingtaine de millimètres et des vents qui vont se renforcer en journée : peut-être 80 à 100 kilomètres/heure en après-midi en Petite Camargue et sur les Costières.