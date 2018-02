La vigilance orange à la neige et au verglas levée dans le Poitou vers 6h30 ce mercredi 7 février. La Vienne et les Deux-Sèvres sont donc en vigilance jaune.

La Vienne et les Deux-Sèvres ne sont plus en vigilance orange à la neige et au verglas. Les deux départements avaient été placés en vigilance lundi après-midi. En début de semaine, le Poitou a connu des chutes de neige et du verglas.

Mais selon Météo France, les chutes de neige devraient être plus localisées et éparses ce mercredi. Montmorillon et Châtellerault devrait apercevoir des flocons tout comme le Nord Deux-Sèvres. Mais selon Luc Bonnet, prévisionniste à Météo France à Poitiers-Biard :" le risque de neige devrait s'estomper dans l'après-midi."

Conditions de circulation perturbées

Les conditions de circulation restent particulièrement perturbées ce mercredi matin. Sur les routes, 28 saleuses sillonnent 1.000 kilomètres de routes dans les Deux-Sèvres. En cause : une fine pellicule de neige et de verglas. Deux camions sont d'ailleurs bloqués actuellement au niveau d'un pont entre Lageon et Viennay sur la D938.

Des trains supprimés

Du côté des trains, trafic perturbé également. Certains accusent des retards, d'autres sont supprimés. Tous les TER supprimés avant 8h sont remplacés par des bus affirme la SNCF. La compagnie ferroviaire recommande aussi aux voyageurs de reporter leurs déplacements.

Des trains supprimés ce mercredi matin en raison de la neige et du verglas. © Radio France - Capture écran

Pas de transports scolaires

Les transports scolaires sont annulés dans les deux départements. Et les transports en commun sont eux aussi perturbés. Sur l'agglomération du Niortais, les lignes régulières n°10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 ne circulent pas ce mercredi matin.

A Poitiers, Vitalis a activé son plan neige de niveau 1. Les navettes Flex'e-bus à destination du CHU sont maintenues. Il n'y aura en revanche pas de navette Citadine.