Vigilance orange au vent violent : les rafales les plus fortes en Ardèche

C'est la Drôme qui est en vigilance orange au vent violent. L'Ardèche est au niveau jaune. C'est pourtant côté ardéchois que les rafales les plus fortes ont été enregistrées ce lundi matin. Le vent ne baissera vraiment d'intensité que mardi matin.

159 kilomètres/heure à la Croix de Millet sur la commune de Prunet dans les Cévennes ardéchoises. C'est le maximum enregistré pour les rafales de vent qui balayent les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Seule la Drôme a été placée en vigilance orange, l'Ardèche est au niveau jaune. Mais le vent y souffle plus fort.

Plus de vent à Aubenas qu'à Montélimar

Ainsi Météo France a enregistré des rafales à 102 km/h à Berzème sur le Coiron, 97 km/h à Aubenas. La balise de la fédération française de vol libre a enregistré en fin de matinée jusqu'à 115 km/h à Chabanet sur les hauteurs de Privas.

Dans la Drôme, le maximum enregistré est de 114 km/h à Lus-la-Croix-haute. Les rafales ont atteint pour l'instant 93 km/h à Valence (l'anémomètre est situé sur l'aérodrome de Chabeuil) et 90 km/h à Montélimar.

à lire aussi Alerte orange aux vents violents dans la Drôme

Pas de dégâts majeurs liés à ce coup de vent

Le pic atteint en cette mi-journée, ce vent de nord restera fort toute l'après-midi et durant la nuit. Il ne baissera significativement que mardi matin avec des rafales qui ne dépasseront plus 80 km/h sur Montélimar et 50 km/h sur Valence.

Ce coup de vent n'a pas fait à cette heure-ci de dégâts majeurs. Il n'y a eu que quelques incidents sur les routes : un poteau téléphonique tombé à Savas près d'Annonay, une grosse branche sur la D86 près de Charmes-sur-Rhône ou encore une sorte de tonnelle retrouvée sur la voie ferrée au sud de Mauves.