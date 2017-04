Vigilance orange aux orages en Dordogne ce dimanche

Météo France a placé ce dimanche matin 22 départements du grand quart Sud-Ouest en vigilance orange aux orages. La Dordogne en fait partie, tout comme nos voisins girondins, charentais et lot-et-garonnais.

Météo France place 22 départements du sud-ouest de la France en vigilance orange aux orages pic.twitter.com/MBExqg6vle — franceinfo (@franceinfo) April 30, 2017

Des vents violents

La perturbation arrive du Golfe de Gascogne et va toucher les côtes du Sud-Ouest en début d'après-midi avant de s'éloigner vers la Méditerranée dans la soirée.

En Nouvelle-Aquitaine et en Midi-Pyrénées, on doit donc s'attendre à un passage cet après-midi des orages et surtout à de fortes rafales de vent, pouvant aller jusqu'à 100 km/h. Météo France prévoit même de la grêle dans le Sarladais et le nord est du département.

L'alerte orange aux orages court jusqu'à lundi matin.

