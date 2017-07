Vigilance orange aux orages pour toute la Picardie, la Marne et les Ardennes

Météo France place la Somme, l'Oise, l'Aisne, la Marne et les Ardennes en vigilance orange aux orages ce jeudi à partir de 16h.

Les trois départements de la Picardie (Somme, Oise et Aisne) et les départements de la Marne et des Ardennes sont placés en vigilance orange aux orages ce jeudi. Météo France décrit dans son bulletin "une situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière, dans la mesure où il existe un risque fort de phénomène violent."

Grêle et rafales de vent

Ce jeudi après-midi, des orages d'été violents sont attendus. Ils devraient donner "de la grêle et des rafales de vent pouvant ponctuellement dépasser les 100 km/h. Des précipitations intenses et brusques sont aussi à redouter, donnant entre 30 et 50 mm en peu de temps".