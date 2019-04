Vents violents : la grande roue de la foire des Rameaux fermée par précaution à Grenoble

La grande roue de la foire des Rameaux, à Grenoble (Isère) culmine à 40 mètres de haut et elle ne tourne plus depuis 14 heures, ce mercredi midi. Le département a en effet été placé en vigilance orange aux vents violents dans la journée. Il s'agit donc d'une mesure de précaution.

C'est le seul des 90 manèges de la foire à être arrêté. Pour les autres attractions, la direction de la foire des Rameaux affirme qu'il n'est pas nécessaire de les fermer, chaque appareil étant équipé d'un anémomètre. Cet appareil, qui ressemble à une petite éolienne, bloque le manège dès que le vent est supérieur à 60 kilomètres par heure.

Des rafales jusqu'à 110 km/h en plaine, 130km/h en montagne

L'épisode de vents violents va se poursuivre jusqu'à jeudi en fin d'après midi, en particulier dans la Vallée du Rhône. Le préfet de l'Isère appelle les habitants et les automobilistes à la prudence, car on attend des rafales jusqu'à 110 kilomètres/heure en plaine et 130 km/h en montagne. Le préfet demande une attention particulière pour les chapiteaux, les fêtes foraines et dans les parcs arborés.